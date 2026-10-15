В Подмосковье с начала года капитально отремонтировали 720 многоквартирных домов
В 720 МКД Московской области завершили капремонт с начала года
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
В Подмосковье с начала 2026 года капитально отремонтировали 720 многоквартирных домов. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Самые высокие темпы выполнения работ зафиксировали в Балашихе, Люберцах и Химках. В этих округах отремонтировали 64, 52 и 44 МКД соответственно.
В этом году в регионе капитально отремонтируют свыше 2 тыс. домов. Только в октябре приняли 146 объектов.
Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к теплу подключили более 80% многоквартирных домов региона.