В Подмосковье с начала года капитально отремонтировали 720 многоквартирных домов

В Подмосковье с начала 2026 года капитально отремонтировали 720 многоквартирных домов. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Самые высокие темпы выполнения работ зафиксировали в Балашихе, Люберцах и Химках. В этих округах отремонтировали 64, 52 и 44 МКД соответственно.

В этом году в регионе капитально отремонтируют свыше 2 тыс. домов. Только в октябре приняли 146 объектов.

Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к теплу подключили более 80% многоквартирных домов региона.