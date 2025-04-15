В Подмосковье с начала года капитально отремонтировали фасады в 104 домах

В Подмосковье с начала 2025 года капитально отремонтировали фасады 104 многоквартирных домов. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Наибольшее число фасадов привели в порядок в Балашихе — 58. На втором месте Красногорск, где обновили фасады 11 домов. Замыкает тройку лидеров Солнечногорск — в этом округе провели капремонт фасадов девяти домов.

В рамках капремонта специалисты проводят замену облицовочных материалов, утепляют стены, обновляют водоотводящие конструкции и восстанавливают архитектурную привлекательность зданий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно информировать жителей региона о сроках и планах проведения капремонта домов.