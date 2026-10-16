В Подмосковье с начала года капитально отремонтировали кровли почти 500 многоквартирных домов

Капитальный ремонт кровель провели в 493 многоквартирных домах Подмосковья с начала года. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Наибольший объем работ провели в Люберцах и Дмитрове — в 37 и 29 домах соответственно. По 24 объекта отремонтировали в Одинцово и Истре, 23 — в Балашихе.

С начала октября проведена приемка работ в 65 домах. До конца года ремонт завершат еще в 799 домах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье подключили к теплу более 80% многоквартирных домов.