В Подмосковье с начала года от борщевика обработали около 23,5 тыс. га муниципальных земель
Обработку от борщевика провели на 23,5 тыс. га муниципальных земель Подмосковья
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье с начала текущего года обработку от борщевика провели примерно на 23,5 тыс. га муниципальных земель. Об этом сообщили в Московской областной думе.
В регионе был установлен новый размер штрафа для собственников земель за непроведение мероприятий по устранению борщевика со своих участков. Теперь он составляет 5 тыс. руб.
Штраф накладывается на собственника любого участка административной комиссией органа местного самоуправления. Ответственность несет собственник, но можно привлечь и арендатора участка. На муниципальных и неразграниченных землях вопросы заключения контрактов на их обработку находятся в ведении администрации округа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве пешеходных зон в регионе.