Губернатор Воробьев рассказал о пешеходных зонах, которые благоустроят в Подмосковье

В 2025 году в Подмосковье благоустроят 14 пешеходных зон, одну из них уже открыли — это Центральная площадь в Хотькове (Сергиево-Посадский округ). Работы также проходят в Дубне, Клину, Кашире, Коломне, Красногорске, Подольске, Егорьевске, Павловском Посаде, Дзержинском, Богородском, Дмитровском, Талдомском округах. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Благодаря поддержке президента [России Владимира Путина] и федерального правительства мы каждый год благоустраиваем большое количество общественных территорий. План на 2025-й — 135 объектов, среди которых 14 пешеходных зон. Мы стараемся делать так, чтобы каждая пешеходная зона стала не просто маршрутом из точки А в точку Б, а местом притяжения для людей всех возрастов», — сказал губернатор.

Площадь в Хотькове открыли в июле, там появились информационные стенды, современные пространства для отдыха, арт-объект и выставка и не только. Кроме того, а Дубне завершается благоустройство бульвара, расположенного вдоль Центральной улицы, там созданы пешеходная зона с велодорожкой, зоны тихого отдыха, спортивные и детские площадки и многое другое. В Коломне также проведут благоустройство Каштановой аллеи на Парковом проезде, которая была заложена в начале 60-х годов XX века. Рабочие обустроят там площадки для отдыха, перголы с качелями, скамейки, урны.

Кроме того, работы проходят на улице Папивина в Клину, к которой примыкает Советская площадь, на улице Советской в Кашире. Среди других объектов — сквер 60-летия Победы (Егорьевск), сквер им. Громцева (Дзержинский), пешеходные зоны в рабочем поселке Некрасовский (Дмитровский), у ДК «Октябрь» (Дубна) и «Сквер им. Пушкина» (Подольск), Яблоневый сквер (Красногорск), площадь в Павловском Посаде, пешеходный маршрут от Фонтанной площади (Богородский).

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.