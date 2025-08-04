В Подмосковье с начала года отремонтировали более 1,5 тыс. инженерных систем в многоквартирных домах

В Подмосковье с начала текущего года провели ремонт более 1,5 тыс. инженерных систем в многоквартирных домах. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Так, ремонт прошел в 783 МКД. Лидером по объему проведенных работ стал Красногорск, где было отремонтировано 227 систем в 117 МКД. На втором месте Солнечногорск, где отремонтировали 99 систем в 45 МКД. На третьем — Электросталь — здесь провели ремонт 63 систем в 31 доме.

До конца конца года планируется отремонтировать инженерные системы еще более чем в 900 домах.

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