В Подмосковье с начала года провели капремонт кровель 371 многоквартирного дома

В Подмосковье с начала текущего года капитально отремонтировали крыши 371 многоквартирного дома. О проведении работ рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Наибольшее число кровель отремонтировали в Солнечногорске, Одинцово и Серпухове — в 41, 30 и 29 домах соответственно.

В ходе ремонта плоской кровли специалисты снимают старое покрытие и стяжки, приводят в порядок плиты покрытий и швов, проводят устройство разуклонки керамзитом и стяжку, укладывают новую гидроизоляцию, обустраивают вентиляционные шахты и выходы на крышу.

При ремонте скатной кровли проводят укладку профлиста, утепляют чердак, меняют стропильную систему, обрабатывают деревянные конструкции огнебиозащитным составом, обновляют систему наружного водостока.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал проводить информирование жителей о ходе капитального ремонта в домах.