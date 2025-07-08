В Подмосковье с начала года сертификаты на приобретение жилья получили 246 молодых семей

В Подмосковье с начала текущего года сертификаты на приобретение жилья получили 246 молодых семей. Об этом рассказали в Московской областной Думе.

В число получателей сертификатов вошли 74 многодетные семьи и 14 семей участников СВО. Из общего числа получателей 214 семей уже приобрели жилье.

Поддержка оказывается в рамках программы «Молодая семья». Подробная информация об условиях участия в ней, а также онлайн-заявка доступны на сайте госуслуг региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие мероприятия пройдут в области в День семьи, любви и верности.