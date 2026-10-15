В Подмосковье с начала года сократилось число дорожных аварий с участием детей в возрасте до 16 лет. Статистику за три квартала 2026 года предоставили в Госавтоинспекции по Московской области.

Так, с января по сентябрь в регионе зарегистрировано 336 ДТ с участием детей до 16 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 6%. В 2025-м зафиксировали 357 таких аварий.

В результате указанного числа ДТП погибли 18 детей, что на 28% меньше, чем годом ранее (в 2025 году — 25 жертв). Еще 355 получили травмы — это на 8% меньше, чем в 2025 году, когда пострадали 385 детей.

Самыми распространенными видами ДТП, в результате которых пострадали несовершеннолетние, стали столкновение (126 ДТП, 38%) и наезд на пешехода (102 ДТП, 30%).

С участием пешеходов произошло 105 аварий. Это 31% от общего числа ДТП. В прошлом году было зафиксировано 124 таких ДТП. В результате погибли четыре ребенка, а 104 получили травмы — это соответственно на 33% и 13% меньше, чем годом ранее. Из всех пострадавших детей-пешеходов только 19 человек имели на верхней одежде световозвращающие элементы.

С участием детей-пассажиров зарегистрировано 118 ДТП, в которых погибли восемь детей, пострадали 122.

Вопросы снижения аварийности и безопасности на дорогах регулируются национальным проектом «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в области отремонтировали более 1,2 тыс. дорог.