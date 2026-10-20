В Подмосковье с начала года вернули работникам более ₽284 млн задолженности по зарплате
Задолженность по зарплате погасили перед 2,8 тыс. работников Подмосковья
Фото: [REGIONS/Роман Малышенко]
В Подмосковье с начала 2026 года вернули работникам более ₽284 млн задолженности по зарплате. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
Работа по защите трудовых прав жителей ведется министерством совместно с Центральной межрегиональной территориальной госинспекцией труда и Прокуратурой Московской области.
В общей сложности задолженность по зарплате с января была погашена перед 2,8 тыс. работников предприятий региона. Самые крупные долги закрыли в Балашихе и Сергиевом Посаде — более ₽117 млн и около ₽98 млн соответственно.
«Мы не просто возвращаем заработную плату, а прорабатываем вопрос официального трудоустройства и своевременной оплаты труда и с работодателями, и с самими сотрудниками, чтобы такие ситуации не повторялись», — подчеркнул министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды жителям региона в День Московской области.