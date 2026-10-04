Андрей Воробьев вручил награды жителям Подмосковья в День Московской области

В День Московской области Андрей Воробьев отметил тех, кто помогает людям

Губернатор Воробьев

Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с праздником и отметил людей, которые ежедневно вносят вклад в развитие Подмосковья.

В Доме правительства Московской области прошла торжественная церемония вручения государственных и областных наград врачам, спасателям, общественникам, многодетным родителям и другим жителям региона, проявившим себя в разных сферах.

Звание «Мать-героиня» получила Елена Клименко из Домодедово. Вместе с супругом она воспитывает десятерых детей — шесть дочерей и четырех сыновей. Семья переехала в Подмосковье из Курской области. Елена Клименко основала Воскресную школу при храме Архангела Михаила, где служит ее супруг.

Медалью «За отвагу на пожаре» наградили сотрудников «Мособлпожспаса» Владимира Бонара и Романа Рогозина. За годы службы они спасли более 200 человек и участвовали в ликвидации крупных пожаров.

Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получил уролог МОНИКИ Андрей Морозов, посвятивший медицине более 50 лет.

Отдельно губернатор отметил Наталью Санайкину — председателя участковой избирательной комиссии из Ленинского округа. После повреждения ее дома в результате атаки БПЛА и получения осколочных ранений она уже утром вернулась к работе на избирательном участке. Ей вручили орден Преподобного Сергия Радонежского.

Орденом «За заслуги перед Московской областью» I степени наградили Григория Ройтберга — президента АО «Медицина», в состав которой входит Институт ядерной медицины в Химках.

Благодарственные письма Президента России получили Валентина Мантуло и Надежда Родионова — руководители отделений «Союза женщин России» в Серпухове и Дмитрове.

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