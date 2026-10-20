В Подмосковье с начала года выплаты при рождении ребенка получили более 41 тыс. семей

В Подмосковье с начала 2026 года выплаты при рождении ребенка получили более 41 тыс. семей. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Наша задача — поддержать женщину с самых ранних сроков. В Подмосковье выстроена система, которая помогает материально. При этом оформление максимально упрощено: большинство заявлений подается онлайн через портал госуслуг», — отметил он.

Брынцалов напомнил, что для беременных жительниц региона предусмотрено ежемесячное пособие. Также доступны выплаты на обеспечение питанием. Их получают почти 180 тыс. жительниц.

Помимо этого, семьи с новорожденными детьми могут получить набор со всем необходимым для ребенка в первые месяцы его жизни. Вместо набора можно оформить получение выплаты. С января подарочные наборы получили более 2 тыс. семей, выплаты — около 41 тыс. семей.

Поддержка семей с детьми в регионе ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил педиатров региона за их труд и помощь детям.