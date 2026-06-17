В Подмосковье с помощью ИИ выявили более 1,4 тыс. случаев парковки в неположенных местах

С августа 2025 года искусственный интеллект помог выявить более 1,4 тыс. случаев систематической парковки в запрещенных зонах вдоль дорог, в результате было эвакуировано 862 автомобиля. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Каждый час нейросеть делает снимки с камер «Безопасного региона» и выявляет машины в запрещенных зонах. Если автомобиль задержался дольше 30 минут, система фиксирует нарушение и передает данные в ЦУР. Там их проверяют сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, после чего - передают информацию специалистам Управления регионального административно‑транспортного контроля. Если данные подтверждаются, на место выезжают эвакуаторы.

Напомним, что узнать подробнее о ИИ-практиках можно на портале «Цифровой регион». Технологии ИИ внедряют в рамках национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.