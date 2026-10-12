В Подмосковье сделали прогноз пожарной опасности в лесах

В понедельник, 12 октября, на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Орехово-Зуевском лесничестве — II класс, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Во вторник и в среду, 13 и 14 октября, на большей части региона спрогнозировали I класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +9-13 градусов, ночью — +6-12. Синоптики обещают переменную облачность, сильные дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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