В Подмосковье сделали прогноз пожарной опасности в лесах
Комлесхоз Подмосковья сделал прогноз пожарной опасности в лесах
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
До конца недели на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
Температура воздуха днем в этот период составит +11-18 градусов, ночью — +5-12. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.
Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.