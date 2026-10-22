В Подмосковье сделали прогноз пожарной опасности в лесах

В четверг, 22 октября, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Шатурском лесничестве — III класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В пятницу и субботу, 23 и 24 октября, на большей части региона спрогнозировали II класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +8-12 градусов, ночью — 0…+7. Синоптики обещают переменную облачность, кратковременные дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.