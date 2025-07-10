В Подмосковье снизилось число преступлений

По итогам шести месяцев 2025 года в Подмосковье было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (-0,8%), включая преступления в общественных местах, а также те, которые были совершены лицами, ранее совершавшими преступления, и лицами в состоянии опьянения. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, увеличилось на 23,5% (до 10,4 тыс.). В регионе за этот период зафиксировали 98 хулиганств, 60 разбойных нападений, 358 грабежей, более 6,8 тыс. мошенничеств, свыше 7,3 тыс. краж. В сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировано более 5,1 тыс. преступлений. Кроме того, были установлены 452 факта нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.