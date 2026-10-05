В Подмосковье составили рейтинг популярных госуслуг

Онлайн-услуга «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств» остается самой востребованной у жителей Подмосковья, за неделю ею воспользовались свыше 40,3 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В тройку лидеров также вошли «Выписка из домовой книги» (более 17,8 тыс. заявлений на ее получение) и услуга выдача и замена социальных карт жителя МО (свыше 13 тыс. заявок). В рейтинг попали и «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» (более 11,5 тыс. заявлений) и присвоение адреса (более 5,3 тыс. заявок).

На портале в общей сложности собраны более 440 услуг для жителей и бизнеса.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.