В Подмосковье составили рейтинг востребованных госуслуг

Одной из самых популярных услуг в Подмосковье на прошлой неделе стало оформление льготного питания для школьников , на региональном портале госуслуг было подано порядка 6,4 тыс. заявок на эти цели. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Наиболее востребованной услугой недели стала «Запись в кружки и секции», ею воспользовались свыше 29,8 тыс. раз. На втором месте по популярности – «Выписка из домовой книги» (более 19,5 тыс. заявлений). В рейтинг также попали выдача и замена социальных карт жителя МО (свыше 10,7 тыс. заявок) и «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» (более 7,8 тыс. заявлений).

В общей сложности на портале представлены более 440 услуг для жителей и бизнеса.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.