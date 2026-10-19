В Подмосковье составили рейтинг востребованных госуслуг
В Мингосуправления Подмосковья составили рейтинг востребованных госуслуг
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Одной из самых популярных услуг в Подмосковье на прошлой неделе стало оформление льготного питания для школьников, на региональном портале госуслуг было подано порядка 6,4 тыс. заявок на эти цели. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Наиболее востребованной услугой недели стала «Запись в кружки и секции», ею воспользовались свыше 29,8 тыс. раз. На втором месте по популярности – «Выписка из домовой книги» (более 19,5 тыс. заявлений). В рейтинг также попали выдача и замена социальных карт жителя МО (свыше 10,7 тыс. заявок) и «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» (более 7,8 тыс. заявлений).
В общей сложности на портале представлены более 440 услуг для жителей и бизнеса.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.