В Подмосковье составили рейтинг востребованных госуслуг

На прошлой неделе самой востребованной госуслугой в Подмосковье стала «Выписка из домовой книги» , жители подали более 16,3 тыс. онлайн-заявлений на ее получение на региональном портале. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Кроме того, в тройку лидеров вошли компенсация за домашний телефон (более 12,2 тыс. заявлений) и выдача и замена социальных карт жителя МО (более 8,1 тыс.). В рейтинге также оказались услуги присвоение адреса (более 5,1 тыс. заявлений) и «Запись в кружки и секции» (свыше 4,7 тыс. заявлений).

В общей сложности на портале госуслуг размещены более 420 услуг для жителей и бизнеса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.