В Подмосковье составили рейтинг востребованных онлайн-услуг

На прошлой неделе самой популярной услугой, размещенной на региональном портале госуслуг, стала «Выписка из домовой книги» , жители Подмосковья оформили ее более 13,3 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В числе самых популярных также оказались услуги компенсация за домашний телефон (более 7,1 тыс. заявлений) и выдача и замена социальных карт жителя МО (более 6,9 тыс. заявок). Кроме того, в рейтинг попали «Запись в кружки и секции» (свыше 4,1 тыс. заявлений) и присвоение адреса (более 4 тыс. заявлений).

В ведомстве уточнили, что в общей сложности на портале размещены более 420 услуг для жителей и бизнеса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.