В Подмосковье составили рейтинг востребованных онлайн-услуг
В Мингосуправления Подмосковья составили рейтинг востребованных онлайн-услуг
Фото: [Медиасток.рф]
На прошлой неделе самой популярной услугой, размещенной на региональном портале госуслуг, стала «Выписка из домовой книги», жители Подмосковья оформили ее более 13,3 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В числе самых популярных также оказались услуги компенсация за домашний телефон (более 7,1 тыс. заявлений) и выдача и замена социальных карт жителя МО (более 6,9 тыс. заявок). Кроме того, в рейтинг попали «Запись в кружки и секции» (свыше 4,1 тыс. заявлений) и присвоение адреса (более 4 тыс. заявлений).
В ведомстве уточнили, что в общей сложности на портале размещены более 420 услуг для жителей и бизнеса.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.