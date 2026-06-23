В Подмосковье стартовал прием заявок на получение статуса семейного предприятия. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Получить такой статус могут субъекты малого и среднего предпринимательства, которые зарегистрированы в Подмосковье. Компании должны использовать правовую форму ООО и АО. Еще одно условие — члены одной семьи должны владеть более 50% долей или акций, один из них должен быть руководителем, как минимум два родственника должны работать в штате.

Помимо этого, у предприятия не должно быть задолженностей по уплате налогов. Компания не должна находиться в процессе ликвидации и банкротства.

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