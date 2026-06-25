В Подмосковье стартовала Летняя Спартакиада учащихся России

В Мытищах открылась XIII Летняя Спартакиада учащихся России 2026 года. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

«Для нашего региона Спартакиада традиционно является важнейшим соревнованием во всех видах спорта. Желаю успеха всем регионам, которые приехали. Всем удачи, побед и обойтись без травм!» – обратился к участникам первый заместитель министра физической культуры и спорта Подмосковья Алексей Перов.

Соревнования пройдут с июня по сентябрь в 19 регионах России. В них принимают участие более 13 тыс. человек со всей страны, которые соревнуются в 51 виде спорта.

В Подмосковье пройдут финалы по девяти видам спорта. Так, в Мытищах пройдут турниры по самбо и греко-римской борьбе, в Одинцово — по спортивной акробатике, и спортивной аэробике, вольной борьбе и бадминтону, в Раменском — по кикбоксингу и айкидо, в Химках — по бейсболу, в Красногорске — по шахматам.

В первый день соревнований по самбо подмосковные спортсмены завоевали золото, серебро и две бронзы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды тренерам училища олимпийского резерва в Чехове.