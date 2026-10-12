В Подмосковье свыше 3 тыс. человек проконсультировались со специалистами МосОблЕИРЦ онлайн

В Подмосковье свыше 3 тыс. человек проконсультировались со специалистами МосОблЕИРЦ в онлайн-формате. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Веб-консультанты помогают решить вопросы по ЖКУ — разобраться в расчетах, принять обращение или заявку на услугу, освоить онлайн-сервисы, составить список необходимых документов для очного посещения центра.

Записаться на консультацию можно через личный кабинет на сайте мособлеирц.рф или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». В разделе «Сервис» нужно выбрать услугу «Веб-консультант», подходящую дату и время.

Развитие цифровых сервисов соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности цифровых технологий в работе МФЦ региона.