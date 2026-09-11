Андрей Воробьев рассказал о важности цифровых технологий в работе МФЦ Подмосковья

Воробьев рассказал о важности цифровых технологий в работе МФЦ Подмосковья

Губернатор Воробьев

Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность внедрения современных технологий в работу МФЦ. Об этом он заявил на торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника МФЦ.

«Сегодня благодаря цифровым технологиям, мы видим, все большее количество людей могут подать заявление, получить услугу проактивно», – сказал он.

По его словам, это облегчает жизнь граждан и избавляет их от хлопот, в том числе по сбору справок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.

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