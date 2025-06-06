В Подмосковье троих соучастников осудили за убийство, грабеж и кражу

В Подмосковье трое соучастников были осуждены за убийство, грабеж и кражу, Московский областной суд вынес приговор на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Приговор вынесли в отношении 36-летнего и 50-летнего мужчин, а также 34-летней женщины. В зависимости от роли и степени участия их признали виновными в совершении преступлений по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

По данным ведомства, в ночь с 10 на 11 марта 2022 года они находились на кухне жилого дома, расположенного в ОНТ «Полянка» в городском округе Щелково в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры один из них выхватил из рук потерпевшего мобильный телефон и потребовал сообщить пароль для доступа к мобильному устройству. После этого фигуранты поочередно нанесли мужчине множественные удары бейсбольной битой и руками, а также удары ножом в область живота, груди и шеи. От полученных телесных повреждений он скончался на месте преступления. Тело убитого они завернули в покрывало и отнесли в лес вблизи дома.

После убийства обвиняемая оплачивала покупки в магазине, а также услуги сауны с помощью банковский карт потерпевшего. Суд приговорил мужчин к 18 годам лишения свободы с ограничением свободы на два года и 16 годам соответственно, женщину — к 14 годам с ограничением свободы на один год три месяца. Они будут отбывать наказание в исправительных колониях общего и строгого режимов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.