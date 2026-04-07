В Подмосковье умный сервис упростил оформление дополнительных соглашений по субсидиям для бизнеса

Предприниматели Подмосковья теперь могут оперативнее оформлять дополнительные соглашения в рамках программ субсидирования — на региональном портале заработал усовершенствованный цифровой сервис. Об этом проинформировали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Новшество затронуло услугу «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства», размещенную в разделе «Бизнесу» → «Бизнес» → «Поддержка МСП». Благодаря внедрению интеллектуального модуля процесс взаимодействия бизнеса с системой стал заметно проще и прозрачнее.

По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежды Куртяник, команда ведомства целенаправленно трансформирует цифровые инструменты, ориентируясь на реальные потребности предпринимателей. Ключевое улучшение — автоматическая подгрузка данных о ранее заключенных соглашениях. Это не только экономит время заявителей, но и минимизирует вероятность технических ошибок при заполнении форм. Как результат, сокращается число отказов, а взаимодействие с госуслугами становится более комфортным и предсказуемым.

Теперь бизнесмены могут в едином цифровом пространстве решать сразу несколько задач: направлять заявки на получение финансовой поддержки, загружать необходимую отчетность, оформлять дополнительные соглашения к уже существующим документам.

Процедура подачи запроса предельно проста: выполнить вход в систему через ЕСИА, указать цель обращения, выбрать соответствующий сценарий взаимодействия и обозначить категорию заявителя.

Вся информация о статусе заявки будет доступна в персональном аккаунте пользователя — достаточно зайти в личный кабинет, чтобы увидеть текущий этап рассмотрения и итоговый результат.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.