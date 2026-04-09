В Подмосковье упростили запись в кружки и секции: новые возможности онлайн-сервиса

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области объявило о модернизации онлайн‐услуги по записи в кружки и секции. Теперь процесс стал еще удобнее и эффективнее благодаря внедрению новых автоматических функций — об этом сообщила пресс‐служба ведомства.

Существенное улучшение коснулось самой процедуры подачи заявления. Как пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, сервис теперь самостоятельно выполняет сразу несколько важных операций. При заполнении заявки система моментально проверяет, есть ли свободные места в выбранной группе, анализирует остаток средств на социальном сертификате и дает возможность подписать договор на обучение прямо в личном кабинете на региональном портале. Такой подход избавляет родителей от лишних поездок в учреждения дополнительного образования и заметно экономит время.

Воспользоваться обновленной услугой «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств» можно на региональном портале — она размещена в разделе «Образование», подраздел «Допобразование», а также в блоке «Комплексные услуги». Особенность сервиса в том, что за одно обращение родители могут подать заявки сразу в несколько кружков и секций организаций культуры, спорта и образования Московской области. Это особенно удобно для семей, где дети проявляют интерес к разным направлениям, например, хотят одновременно заниматься спортом, учиться игре на музыкальном инструменте и посещать художественную студию.

Еще одно важное новшество — внедрение сервиса предварительной проверки. Теперь система не позволит оформить новую заявку, если предыдущая уже находится на рассмотрении. Это решение оказалось весьма практичным: оно исключает дублирование обращений, снижает нагрузку на административный персонал учреждений и минимизирует количество отказов из‐за технических ошибок. В итоге работа всего сервиса становится более слаженной и эффективной.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.