В Подмосковье услугой по заключению психолого-медико-педагогической комиссии воспользовались 48 тыс. раз

С начала 2026 года на портале госуслуг Московской области подано более 48 тыс. заявлений на оформление записи на консультацию или заключение психолого-медико-педагогической комиссии. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Заключение ПМПК потребуется для подтверждения права ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, на специальные условия обучения и воспитания в образовательных организациях, а также на специальные условия при проведении государственной итоговой аттестации. Услугу можно найти в разделе «Образование» — «Официальные документы». Подать заявление могут родители, законные представители, работники образовательных организаций. Для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить цифровые копии документов документы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.