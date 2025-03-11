В Подмосковье увеличился экспорт агропромышленной продукции

Объемы экспорта агропромышленной продукции в стоимостном выражении увеличились в Подмосковье. Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, с начала года рост составил 56% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Так, с начала года в 8,5 раза увеличился экспорт зерновых, более чем вдвое — продукции масложировой отрасли, более чем на 71% — мяса, на 22,4% — молочной продукции, на 2,4% — морепродуктов и рыбы.

Продукция агропромышленного комплекса региона поставляется более чем в 80 стран мира.

Также по итогам 2024 года Подмосковье было признано лидером в стране по экспорту в стоимостном выражении отдельных видов продуктов. На долю области пришлось 77% от российских поставок говядины, 70% — от поставок кисломолочных продуктов, 55% — от поставок сыра и творога, 37% — от поставок охлажденной рыбы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе начнется строительство новой ОЭЗ. Ее площадь составит 30 га.