В Подмосковье в 2025 году на модернизацию объектов теплоснабжения предусмотрели 47,5 млрд руб. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

По его словам, на этот год запланировано более 500 мероприятий. В их числе — модернизация 196 котельных, ЦТП и теплосетей общей протяженностью 448 км.

«Всего государственной программой до 2028 года предусмотрена модернизация порядка 1 тыс. объектов теплоснабжения», — отметил Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход реконструкции в котельной в Рузе.