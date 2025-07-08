Андрей Воробьев осмотрел котельную в Рузе, где ведутся работы по модернизации

«Мы модернизируем котельную и внутри, и снаружи, конечно же, будем менять и теплосети. Ветхое состояние и большой износ оборудования на этом объекте приводили к многочисленным авариям. Поэтому сейчас важно выполнить все работы качественно, чтобы эту зиму пройти без срывов», - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что на объекте заменят два из четырех котлов и сопутствующее оборудование.

«Наша задача — основательно подготовиться к отопительному сезону, этим летом выполнить и завершить работы на всех запланированных объектах. Это обновление 14 участков сетей общей протяженностью порядка 8,5 км и капремонт восьми котельных и двух центральных тепловых пунктов», - добавил Воробьев.

Котельную в Промзоне построили в 1981 году. Она снабжает теплом 76 многоквартирных домов, где проживают более 9,5 тыс. человек, а также 15 социальных объектов. В этом году здесь заменят два котла из четырех, а также блоки газового оборудования, дымососы, вентиляторы, насосы, системы водоподготовки. В 2026-м заменят еще два котла, отремонтируют кровлю, фасад, аккумуляторные баки для обеспечения теплоносителей горячей водой.

Также капитально обновят всю магистральную тепловую трассу от котельной до ЦТП №2 и №3. Уже проложены первые 300 м труб, а к осени заменят почти 1,5 км сетей.

В этом году в Рузе построят три блочно-модульные котельные, в 2026-м — еще шесть. Эти объекты будут обслуживать 125 МКД. Также в 2026-м капитально отремонтируют котельную в Тучково.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации объектов водоснабжения.