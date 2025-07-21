В Подмосковье в 2025 году на выплату многодетным семьям для покупки школьной формы выделили около 600 млн руб.

В Подмосковье в 2025 году на выплаты многодетным семьям для покупки школьной формы предусмотрели около 600 млн руб. Об этом рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Все мы знаем, собрать ребенка в школу требует больших затрат. Поэтому, чтобы помочь в этом вопросе нашим многодетным семьям, мы предусмотрели выплату на школьную форму — она составляет 3 тыс. руб.», — сообщил Брынцалов.

Он отметил, что если доход семьи ниже прожиточного минимума, то к указанной сумме дополнительно выплачивают еще 7 тыс. руб. Выплата назначается проактивно каждый год. Она предусмотрена на каждого школьника.

Также в регионе партия «Единая Россия» запустила акцию «Собери ребенка в школу». В ее рамках активисты МГЕР, депутаты и неравнодушные жители могут принести в общественные приемные партии канцтовары для детей из многодетных и неполных семей, а также для детей участников СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подвел основные итоги завершившегося учебного года и рассказал о подготовке к новому.