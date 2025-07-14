Губернатор Подмосковья рассказал о главных итогах прошлого учебного года и обсудил подготовку к 1 сентября

В 2025 году в Подмосковье единый государственный экзамен на 100 баллов сдали 669 выпускников. Эту тему и другие итоги 2024-2025 учебного года, а также подготовку к 1 сентября обсудили на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством Московской области и главами округов.

«У нас в Московской области 1,6 млн детей, в том числе 1,1 млн школьников, а также те, кто ходит в дошкольные учреждения. Поэтому большое количество наших жителей, семей заинтересованы в том, чтобы и дошкольное образование, и школьная подготовка были на должном уровне. Я хочу поблагодарить директоров, которые возглавляют команды, каждого педагога, который помогает ребятам достигать высоких результатов. Приятно, что мы растем по количеству участников, призеров и победителей муниципального, регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады. Также мы видим устойчивый показатель по сдаче ОГЭ и ЕГЭ», — подчеркнул губернатор.

В минувшем учебном году регион четвертый раз подряд занял второе место в России по количеству полученных дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников — областной сборной удалось получить 550 дипломов (на 109 больше, чем в прошлом году). Кроме того, 91 школьник стал победителем ВсОШ. В общекомандном зачете по астрономии третий год подряд школьники показали лучший результат в стране.

«Хочется поблагодарить школы, которые системно проводят подготовку учеников к олимпиаде и показывают отличные результаты. Это, прежде всего наши флагманы, такие как Физтех-лицей им. П. Л. Капица и Гимназия им. Е. М. Примакова, среди муниципальных школ абсолютным лидером является Физмат-лицей № 5 в Долгопрудном, в копилке которого 30 дипломов. Координирует системную работу по ВсОШ в регионе Образовательный центр „Взлет“», — рассказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

В Подмосковье также стартовала подготовка к новому учебному году. В частности, ведется работа по подбору педагогических кадров, в том числе в новые учебные заведения (всего в 2025-м введут 70 образовательных учреждений). Планируется привлечь еще почти 1,3 тыс. учителей, в числе самых востребованных — педагоги математики, начальных классов, русского и английского языков, а также физики, информатики и истории. Министр уточнила, что 1 сентября в школы пойдут около 106 тыс. первоклассников.

В период летних каникул почти в 80% образовательных учреждений региона проведут текущий ремонт. Так, строители проведут покраску стен, потолков, мелкий ремонт входных групп, спортплощадок, ограждений и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.