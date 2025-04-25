В Подмосковье в 2025 году на выплаты жителям, подвергшимся радиации, выделили более 26 млн руб.

В Подмосковье в этом году порядка 10 тыс. жителей, которые подверглись воздействию радиации и получают пенсию, получат выплаты к памятной дате, посвященной трагедии на Чернобыльской АЭС. Об этом рассказали в Московской областной думе.

Как отметили в региональном парламенте, на предоставление выплат было выделено свыше 26 млн руб.

«Низкий поклон героям-ликвидаторам за подвиг ради спасения человечества! Светлая память жертвам тех трагических событий», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В Подмосковье граждане этой категории могут получить компенсацию расходов по оплате ЖКУ. Оформить меру поддержки можно на сайте госуслуг региона. Также им доступны бесплатный проезд в общественном транспорте и ежегодная материальная помощь. Полный список доступных мер поддержки представлен здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке пожилых людей и инвалидов в регионе.