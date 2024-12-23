Андрей Воробьев рассказал о поддержке пожилых людей и инвалидов в Московской области

В Подмосковье активно оказывают поддержку пожилым людям. Об этом в ходе своего традиционного обращения под названием «Подмосковье и национальные цели Президента. Развитие, укрепление, рост» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас 2 млн пожилых людей. И в этом году мы увеличили доплату к пенсии для одиноких пожилых и семей пенсионеров с 18 тыс. до 20 тыс. рублей», — сказал губернатор.

Он напомнил, что в целях поддержания активного образа жизни в регионе для пенсионеров работают клубы «Активного долголетия».

Помимо этого, поддержку в регионе оказывают и инвалидам. Так, в 2024 году в Сергиевом Посаде открылся Центр имени А. И. Мещерякова, который стал единственным в России. Там, в том числе, оказывают помощь детям с врожденного патологиями.

Воробьев добавил, что в Подмосковье уделяют внимание и поддержке социальных работников. Так, в 2025 году им проиндексирует зарплаты на 10-20%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.