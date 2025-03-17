В Подмосковье в 2025 году построят 15 одноуровневых пешеходных переходов

Пятнадцать одноуровневых пешеходных переходов планируется построить в Подмосковье в текущем году. Об этом рассказали в Московской областной Думе по итогам расширенного заседания Комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям.

В ходе заседания обсудили работу по профилактике несчастных случаев на объектах железнодорожной инфраструктуры. В прошлом году в регионе ликвидировали 200 «опасных троп», установили более 2 тыс. ограждений и 12 камер видеонаблюдения, возвели свыше 60 искусственных ограждений, провели около 1 тыс. профилактических дежурств и рейдов.

С июля 2022 года установили 143 камеры на станциях, где выявили наибольшее число смертельных случаев. После появления камер количество летальных случаев сократилось в девять раз.

Также в 2024 году в области открыли надземный железнодорожный переход в Серпухове и начали строить еще четыре перехода в Люберцах, Лобне и Одинцово.

Также обсудили проблему зацепинга. В 2024 году в Подмосковье произошло 19 случаев гибели зацеперов. Еще шесть человек получили травмы. С начала 2025 года погибли уже три человека, а четыре получили травмы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве четырех пешеходных переходов через железную дорогу, которые планируется ввести в текущем году.