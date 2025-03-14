Губернатор Подмосковья: в 2025 году откроется четыре пешеходных перехода через железную дорогу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях сообщил, что в 2025 году в регионе будет открыто четыре пешеходных перехода через железную дорогу. Объекты введут в Люберцах, Лобне и Одинцово.

«Важно сделать так, чтобы наши жители могли удобно и безопасно переходить через ж/д. Особенно этот вопрос стал актуален после запуска МЦД, когда повысилась интенсивность движения поездов», — подчеркнул глава региона.

В Люберцах близится к завершению строительство разноуровневого перехода у станции Малаховка. Объект свяжет Новый проспект и 1-ую Первомайскую улицу. Работы завершатся во втором квартале.

В Лобне в июле сдадут переход возле Кольцевой улицы. В результате будут связаны Полевая и Кольцевая улицы и обеспечено безопасное передвижение в районе МЦД-1 «Одинцово — Лобня».

В Одинцово строят переход в районе ЖК «Рублевский», который улучшит доступность между ЖК и Новоивановским, и переход в районе Баковской и Вокзальной улиц.

Губернатор добавил, что в следующем году сдадут подземный переход в Раменском — между станциями Быково и Удельная. Его протяженность составит 140 м. Переход соединит Южный проспект и Интернациональную улицу.

«Все переходы оборудуем лифтами, пандусами, организуем просторные входные группы. Нам важно, чтобы передвигаться по ним было удобно всем: родителям с колясками, пожилым и маломобильным людям, а также тем, кто ездит на самокатах или велосипедах», — подчеркнул губернатор.

Ранее глава региона рассказал о реализации нового этапа реконструкции Каширского шоссе.