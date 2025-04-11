В Подмосковье в 2025 году построят и реконструируют 21 объект здравоохранения

В Подмосковье до конца текущего года планируется достроить и реконструировать 21 объект здравоохранения. Об этом рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

По его словам, в целом в 2025 году в регионе на стадии проектирования и строительства в регионе находится 30 объектов здравоохранения.

По программе строительства и капремонта объектов социальной инфраструктуры в области в этом году на возведение объектов здравоохранения направят свыше 38 млрд. руб. Из них более 28 млрд. руб. — средства областного бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность открытия новых объектов здравоохранения в области: это помогает спасать жизни.