Губернатор Воробьев об открытии новых клиник: мы видим много спасенных жизней

В Подмосковье благодаря открытию новых клиник и развитию системы здравоохранения видят «много спасенных врачами жизней», так, например, при поддержке президента России Владимира Путина в Красногорске открыли современный детский центр им. Рошаля. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в интервью газете «Ведомости».

«География пациентов широкая, 76 регионов. Всего за восемь месяцев лечение в стационаре прошли свыше 13 тыс. детей, врачи выполнили порядка 6,8 тыс. операций. Консультации в КДЦ получили еще более 69 тыс. ребятишек. Помимо этого больница является главным центром детской телемедицины Подмосковья, врачи помогают докторам из других больниц в особо сложных случаях», — подчеркнул губернатор.

По его словам, президент также поддержал строительство флагманских медицинских центров для взрослых в Мытищах и в Балашихе, где также будут применяться передовые методики и установят новейшее оборудование.

Госпиталь с региональным сосудистым центром в Балашихе заработает в I квартале 2028 году, там будут обслуживать около 1,3 млн жителей всего восточного направления Подмосковья, включая Люберцы, Орехово-Зуево, Реутов, Ногинск, Павловский Посад. В больницу привлекут более 3 тыс. специалистов.

В Мытищах появится стационар с перинатальным центром, сосудистым центром, отделениями терапии и хирургии, центр будут посещать жители Пушкина, Королева, Долгопрудного, Щелкова, Фрязина, Лобни, Ивантеевки — всего более 1 млн человек. В 2025 году планируется заключить госконтракт и приступить к проектированию, основные строительные работы начнутся в феврале 2026 года. Воробьев уточнил, что в 2030 году новый медицинский центр сможет принять первых пациентов.

Губернатор также оценил эффект телемедицины для решения кадровой проблемы в строящихся клиниках.

«Это дает эффект. Уже сегодня 10% приемов частных клиник мы можем проводить по телемедицине. Но государственных учреждений это не касается», — сказал он.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.