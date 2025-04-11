В Подмосковье в 2025 году внутренние инженерные системы обновили в 148 многоквартирных домах

В Подмосковье за первые три месяца текущего года внутренние инженерные системы были обновлены в 148 многоквартирных домах. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В частности, были отремонтированы системы центрального отопления, подачи холодной и горячей воды, канализации, газоснабжения и электроснабжения. Помимо этого, обновили элементы внутреннего противопожарного водопровода.

Наибольший объем работ за указанный период провели в Красногорске, Солнечногорске и Одинцово. К примеру, в Красногорске привели в порядок отопительную систему по адресу: Волоколамское шоссе, 1б.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности информирования жителей региона о ходе капремонта в домах.