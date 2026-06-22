В Подмосковье в 2026 году проведут исследование 350 тыс. тонн пшеницы

В Подмосковье в 2026 году в рамках государственного мониторинга зерна исследуют более 350 тыс. тонн пшеницы. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Исследование проведут специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по Москве и Московской области в 25 округах. Это позволит оценить качество урожая и определить класс зерна. Всего планируется отобрать около 460 проб.

Зерно проверят на содержание клейковины, наличие сорной примеси, зараженность вредителями.

В 2025 году в Подмосковье произвели 80,4 тыс. тонн пшеницы 3 класса, 185,5 тыс. тонн — 4 класса и 115,1 тыс. тонн — 5 класса. Первая используется для производства хлеба и муки высших сортов, вторая — в пищевой промышленности, третья — в качестве корма.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение о запуске второй очереди тепличного комплекса в Электростали.