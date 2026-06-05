Воробьев подписал соглашение о запуске второй очереди тепличного комплекса в Электростали

В Электростали планируют запустить II очередь тепличного комплекса «Иванисово». Губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель совета директоров ООО «Центральный маркет» Юлия Серых подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2026.

«С 2014 года объемы тепличного производства в Подмосковье увеличились в 28 раз. В 2025-м в закрытом грунте было выращено 132 тыс. тонн овощей – это лучший показатель в стране. Мы рады, что наши сельхозпроизводители из года в год продолжают наращивать объемы, расширяться. В их числе компания «Центральный маркет», которая планирует запустить вторую очередь современного агрокомплекса «Иванисово» в Электростали», – сказал губернатор.

По его словам, это увеличит количество выращиваемых овощных культур с 16 до 25,5 тыс. тонн, в том числе с помощью применения современных технологий. Теплицы будут оборудованы LED-подсветкой, что благоприятно влияет урожайность. Компания инвестирует в проект порядка 11 млрд рублей, в результате будет создано 250 рабочих мест.

ООО «Центральный маркет» выпускает под брендом «Иванисово» томаты и огурцы, после реализации нового проекта в 2029 году она не только увеличит производство томатов, но и начнет выращивать салат.

«Мы рассматриваем вторую очередь как стратегическое развитие действующего комплекса - с фокусом на современные технологии, эффективность и увеличение объема локальной продукции для Московской области. Мы высоко оцениваем инвестиционный климат региона», – сказала Серых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.