В Подмосковье в День учителя рассказали, сколько педагогов работают в школах региона

В Подмосковье работают около 55 тыс. педагогов, которые занимаются обучением более 1 млн детей. Об этом в День учителя заявил спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Это благородная профессия, и наша задача — создавать для ее представителей условия для достойной работы и жизни. В Подмосковье выстроен и работает комплекс мер поддержки педагогов. И мы видим, что они востребованы», — подчеркнул он.

Так, им доступна компенсация аренды жилья в размере от 20 до 45 тыс. рублей. На нее могут претендовать учителя по следующим специальностям: математика, русский язык и литература, физика, информатика, биология, химия, начальные классы. Кроме того, в рамках федеральной программы «Земский учитель» специалистам, переехавшим в малые города и села, предусмотрена единовременная выплата 1 млн рублей. Востребованной остается и мера поддержки «Социальная ипотека» — предоставление субсидии из средств бюджета области на приобретение жилья. Кроме того, педагогам доступны «Бюджетная ипотека», доплата 5 тысяч рублей молодым специалистам при условии занятия не менее 1 ставки, выплата за классное руководство и не только.

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