В Подмосковье в рамках программы «Мой подъезд» отремонтировали свыше 1,9 тыс. подъездов
Более 1,9 тыс. подъездов отремонтировали в МКД Московской области
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Подмосковье в рамках программы «Мой подъезд» отремонтировали свыше 1,9 тыс. подъездов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Сейчас в регионе отремонтировано 1912 подъездов, а до конца года планируется привести в порядок более 3 тыс. объектов», — говорится в сообщении ведомства.
Лидерами по объемам проведенных работ в текущем году стали Коломна и Электросталь, где в порядок приводят 249 и 99 подъездов соответственно.
В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что план благоустройства дворов в Подмосковье практически полностью выполнен.