В Подмосковье вакцинацию от гриппа прошли более 400 тыс. детей

В Подмосковье прививку от гриппа сделали уже более 407 тыс. детей, вакцинацию детскому населению проводят в поликлиниках и образовательных учреждениях. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Для удобства родителей привить ребёнка можно также в школах и детских садах», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, вакцинация является самым эффективным способом для защиты ребенка от гриппа и его возможных осложнений, пройти ее можно бесплатно. Перед процедурой врачи осмотрят пациента для исключения противопоказаний.

Записаться на прием к врачу в поликлинику можно, в том числе, через чат-бот Денис в мессенджере «МАКС».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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