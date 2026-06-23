В Подмосковье водитель «Мострансавто» догнал скорую помощь и спас жизнь пассажиру

В Подмосковье водитель автобуса АО «Мострансавто» догнал скорую помощь и тем самым спас жизнь пассажиру. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Инцидент произошел в автобусе, который следовал по маршруту № 314 «ст. Мытищи — Москва (м. Медведково)». К водителю Габиту Бекмуханбетову подошла пассажирка, которая сообщила, что не может разбудить молодого человека на заднем сиденье.

В этот момент за автобусом ехала машина скорой помощи с включенными мигалками. Бекмуханбетов сразу же оценил обстановку и вместо того, чтобы просто прижаться к обочине, увеличил скорость и привлек внимание водителя скорой.

После этого он скоординировал остановку автобуса так, чтобы медики подъехали вплотную к дверям автобуса и буквально через секунды после остановки смогли начать реанимационные мероприятия.

«Врач осмотрел и сказал нести на носилках. Пассажиры не остались в стороне — все вместе мы помогли перенести парня, скорая уехала, а мы поехали дальше. Я просто сделал то, что должен был сделать», — рассказал водитель.

В «Мострансавто» заявили, что поступок сотрудника не останется без внимания.

«Мы ценим неравнодушие и ответственность наших сотрудников. Для нас важно, чтобы каждый, кто зашел в наш автобус, чувствовал себя в безопасности», — сказали в пресс-службе предприятия.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил медиков региона с профессиональным праздником.