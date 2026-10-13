В Подмосковье водителям рассказали о дорожной обстановке вечером

Официально

Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]

Вечером во вторник, 13 октября, загруженность дорог Подмосковья составила шесть баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Основные затруднения движения наблюдаются на Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Рязанском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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