В Подмосковье возведут более 10 объектов физической культуры и спорта

В 2025 году в Подмосковье проектируются и строятся 12 объектов физической культуры и спорта, один из них — тренировочный футбольный центр в Реутове. Об этом сообщает Московская областная дума.

«Всего в регионе проектируем и строим 12 объектов физической культуры и спорта. На эти цели в 2025 году запланировано финансирование — 7,4 млрд рублей», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, центр в Реутове возводят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», на эти цели направили порядка 859 млн рублей. Его сдадут в конце 2025 года.

Игорь Брынцалов в рамках рабочей поездки в округ вместе с сенатором РФ — представителем от Правительства Московской области Игорем Тресковым, министром физической культуры и спорта Московской области Дмитрием Абареновым, главой округа Филиппом Науменко осмотрел ход проведения работ. Он уточнил, что работы на стройплощадке идут согласно графику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.