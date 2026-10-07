В Подмосковье выплаты по уходу за инвалидами оформили более 5 тыс. раз

С начала 2026 года на региональном портале в Подмосковье было подано более 5,1 тыс. заявлений на предоставление ежемесячной денежной выплаты на осуществление ухода за инвалидами. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Оформить выплату могут граждане старше 18 и младше 65 лет, которые ухаживают за инвалидами I и II группы. Инвалиды должны быть признаны нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме и иметь место жительства в Московской области. Оформить услугу могут неработающие жители региона, студенты-заочники или лица, которые работают удаленно или не более двух часов в день.

Услуга доступна на портале в разделе «Поддержка» — «Доступная среда». Для подачи заявления нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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